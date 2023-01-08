В Приморье пенсионерка продала квартиру и перевела мошенникам 10 миллионов рублей

Оставшись ни с чем, пенсионерка обратилась с заявлением в полицию. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Приморье пенсионерка доверилась мошенникам, продала квартиру и взяла кредит. Так, 68-летняя женщина перевела на реквизиты обманщиков 10 миллионов рублей, сообщает «КП – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе УМВД Владивостока, бабушке на мобильный телефон позвонила девушка и представилась сотрудником полиции. Звонившая сообщила, что в данный момент неизвестные пытаются снять денежные средства по доверенности, оформленной на её имя. Через несколько минут позвонил неизвестный мужчина – «представитель Банка России». Он пообещал решить проблему, но все должно оставаться в тайне. Затем фиктивный сотрудник банка попросил установить приложение для удаленного доступа к телефону.

– В течение двух недель женщина была на связи со злоумышленником. За это время аферист убедил доверчивую гражданку срочно продать квартиру, взять кредит и перевести денежные средства на различные банковские счета, которые он ей продиктовал. Таким образом общий материальный ущерб составил 10 миллионов рублей, – уточнили в полиции.

Оставшись ни с чем, пенсионерка обратилась с заявлением в полицию. Там завели уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное в особо крупном размере, или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Если мошенников поймают, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.