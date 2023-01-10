В Уссурийске неадекват выстрелил в собаку из пистолета

Автомобиль «стрелка» быстро нашли местные жители. Фото: Социальные сети

В Уссурийске неизвестный на Mazda выстрелил в собаку из пистолета. Поступок живодера попал на камеру ехавшей за ним машины. Полиция уже проводит проверку, местные жители пришли в ярость.

Видео с поступком неадеквата (по-другому назвать данную личность не поворачивается язык) опубликовал Telegram-канал «Марк Чернослив». Инцидент произошел на Промышленной улице между частными дворами. Пес, возможно, выбежал из-за забора и с лаем понесся за автомобилем. Из машины показалась рука, направленная в сторону собаки, а затем прогремел выстрел - это ясно по яркой вспышке.

Был это ответ на агрессию животного или просто злая шутка - остается только гадать. Но факт преступления налицо. К слову, на то, что собака вполне мирная, указывает не спеша идущий пешеход, который мелькнул на видео перед происшествием.

– В настоящее время проводится проверка видеозаписи, опубликованной в социальной сети, об инциденте на улице Промышленной. На видеозаписи запечатлён момент, как водитель иномарки произвел выстрел в собаку из предмета, похожего на оружие. Устанавливаются обстоятельства происшествия, – сообщили в пресс-службе отдела МВД России по городу Уссурийску.

Транспортное средство и водителя уже нашли местные жители, похоже, что ему угрожает самосуд. Хотя некоторые пользователи сети все же сочли поступок приморца нормальным и почти геройским, якобы таким образом город будет чище от яростных животных, которые нападают на людей. «КП – Владивосток» продолжит следить за развитием ситуации.

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