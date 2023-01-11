ВМТП и FESCO приглашают на каток в центре Владивостока

Волшебная атмосфера в центре города создана благодаря ВМТП и FESCO. Фото: FESCO

Традиционно в канун Нового года улицы Владивостока подсвечивает иллюминация, в парках и скверах появляются пушистые хвойные красавицы и резные ледовые фигуры. Город наполняется праздничным настроением, а его главным местом притяжения становится центральная площадь.

В этом году Владивостокский морской торговый порт и Транспортная группа FESCO снова радуют жителей и гостей города приятным подарком – возле главной елки сверкает огоньками новогодний каток. На площади витает волшебная атмосфера: люди катаются на коньках, согреваются горячими напитками и фотографируются семьями.

Новогодний подарок для жителей и гостей дальневосточной столицы. Фото: FESCO

– Наш каток на центральной площади, с которым Владивосток встречал 2022 год, очень понравился горожанам. В этот раз мы решили, что нужно обязательно повторить. От лица Владивостокского морского торгового порта и Транспортной группы FESCO, в которую он входит, поздравляю жителей и гостей дальневосточной столицы с Новым годом! – отметил Владимир Корчанов, управляющий директор ВМТП и директор филиала ДВМП во Владивостоке.

Новогодний городок выглядит так же, как в прошлом году – просторные ледовые дорожки по его периметру, уютная фуд-деревня под крышей, елочки в кадках, большая детская горка и скульптуры. Главная городская елка украшена белыми огнями, с «юбкой» из желтых огоньков.

Каток открыт для катания при температурном режиме до +7°С.

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