Студентка из Владивостока стала призером федерального конкурса юных телеведущих

Дарья Григорьева. Фото: предоставлено МТС

МТС подвела итоги 8 сезона федерального творческо-благотворительного проекта МТС «Поколение М». 18-летняя Дарья Григорьева из Владивостока вошла в тройку призеров в России и стала призером конкурса «Стань телеведущим», наставником которого выступает Оксана Фёдорова. Студентка Высшей школы кино и телевидения Владивостокского государственного университета (ВВГУ) презентовала сразу несколько остросоциальных сюжетов, которые покорили жюри.

Конкурс для начинающих телеведущих от 11 до 18 лет проходил в формате онлайн. Участникам нужно было снять сюжет или интервью на любую тему и загрузить работу на сайт www.pokolenie.mts.ru. Чтобы подростки могли лучше подготовиться к работе на камеру, для них специально организовали онлайн-курс по тележурналистике от Оксаны Фёдоровой.

Студентка Высшей школы кино и телевидения ВВГУ Дарья Григорьева представила на конкурс три разноплановых работы: «Мечта» – о стремлениях детей и взрослых, остросоциальный ролик «Подростковая депрессия» и сюжет о занятиях с особенными детьми «Детская страна "Баневурия"». Несмотря на юный возраст, начинающая журналистка из Владивостока профессионально подошла к выбору тем и героев, сценарию и наполнению сюжетов. Эксперты «Поколения М» высоко оценили мастерство и комплексный подход девушки и включили ее сюжеты в число лучших работ, полученных от участников со всей страны.

– Приморские дети и подростки традиционно ярко проявляют себя в проекте «Поколение М». Прошлый творческий сезон стал самым успешным для нашего региона за всю историю существования конкурса: ребята из Находки и Владивостока стали победителями и призерами сразу в трех разных направлениях. Уверена, что и в новом сезоне наши участники достойно представят Приморье и покажут свой талант и мастерство. Участие в проекте «Поколение М» дает невероятные возможности для одаренных детей из регионов – стажировки у известных артистов, фотографов, дизайнеров, поступление в ГИТИС и собственные художественные выставки. Талантливые дети со всех уголков страны должны иметь равные шансы на успех, и наш конкурс дает им такую возможность. Это отличный социальный лифт для ребят из регионов, особенно таких отдаленных от столицы, как Приморье, – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Даша учится в ВВГУ. Фото: предоставлено МТС

– О проекте «Поколение М» я узнала от преподавателя и решила попробовать свои силы. Моя мечта – стать профессиональным журналистом и работать в серьезном издании. В некотором смысле я уже приблизилась к ее осуществлению – учусь в школе кино и телевидения. В целом, я увлекающаяся натура: пишу стихи, песни и короткие рассказы, которые выкладываю в свой Telegram-канал. А еще я занимаюсь бисероплетением и фотографией. Всем будущим участникам конкурсов проекта «Поколение М» я желаю больше уверенности в себе: никогда не стесняйтесь публиковать свои работы. Чем больше обратной связи, тем лучше будет итоговый результат. Не бойтесь творить и проявлять себя, а успех обязательно придет, – поделилась впечатлениями победительница «Поколения М» Дарья Григорьева.

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