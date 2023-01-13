ДРСК подводит итоги двух лет реализации программы МиРЭК в Приморье

ПС «Западная». Фото: АО «ДРСК»

Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) подводит итоги двух лет реализации программы Модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморья (МиРЭК). Главная цель пятилетней программы, объем финансирования которой превышает 15 миллиардов рублей, – повышение качества и надежности электроснабжения потребителей региона. Особое внимание уделяется повышению защиты электросетевого комплекса от неблагоприятных погодных условий.

За два года с начала реализации МиРЭК на электрических сетях 0,4-10 кВ в населенных пунктах Приморья энергетики установили более 11,5 тысяч опор, заменили более 450 км провода, произвели замену более 180 трансформаторных подстанций. Осуществлен переход с семилетнего на пятилетний план чистки просек ВЛ, что позволило значительно сократить аварийность в электрических сетях, проходящих в лесистой местности.

В 2022 году был завершен первый этап строительства кабельной линии 110 кВ, связывающей подстанции «Улисс» и «Патрокл» протяженностью 2,6 километра. Также энергетики приступили ко второму этапу реализации проекта – строительству кабельной линии 110 кВ «ВТЭЦ-2» – «Голдобин». Это позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей Первомайского района Владивостока. Общая протяженность кабельной линии составит около 6 километров.

ПС «Вираж». Фото: АО «ДРСК»

В октябре 2022 года были введены в эксплуатацию две новые ПС 35кВ «Вираж» и «Дачная» в Надеждинском районе. Они позволили разгрузить существующую подстанцию «Соловей ключ», предоставив возможность для подключения новых потребителей. В ноябре был завершен второй этап реконструкции подстанции 110/35/6 кВ «Западная» в Артеме, в рамках которого был введен в работу третий силовой трансформатор мощностью 63 МВА, а энергообъект был переведен на напряжение 220 кВ. Это первый в новейшей истории опыт компании по переводу действующей подстанции 110 кВ на напряжение 220 кВ.

В пригороде Владивостока продолжается реконструкция подстанций 110/6 кВ «Промузел» и 35/6 кВ «Академическая», в Арсеньевском городском округе энергетики ведут реконструкцию подстанции 110/35/6 кВ «Молодежная». В рамках модернизации подстанций ведется монтаж современного электрооборудования, заменяются силовые трансформаторы. На острове Русский завершена реконструкция линии электропередачи 35 кВ Эгершельд-Зеленая-КЭТ с заменой опор и провода. Также завершена реконструкция линии 35 кВ АТЭЦ-Шкотово.

Продолжается работа на распределительных сетях в сельских населенных пунктах Приморья. Работы идут в Надеждинском, Шкотовском, Хасанском, Партизанском районах и Артемовском городском округе, а также в других муниципалитетах Приморья. В 2023 году работа по реализации мероприятий программы МиРЭК в приморском филиале ДРСК будет продолжена.

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