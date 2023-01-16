QR-код со ссылкой на актуальные вакансии размещен в квитанциях Примтеплоэнерго

Дружный коллектив готов передавать опыт новым сотрудникам. Архив «КП». Фото: Иван МАКЕЕВ

У абонентов Примтеплоэнерго появилась возможность ознакомиться со списком актуальных вакансий предприятия при помощи QR-кода, расположенного в ежемесячных платежных квитанциях.

Как сообщила заместитель генерального директора по правовой работе и управлению персоналом КГУП «Примтеплоэнерго» Юлия Иванова, первые квитанции с QR-кодом абоненты уже получили. При его сканировании открывается ссылка в раздел «вакансии» на странице официального сайта Примтеплоэнерго: http://primtep.ru/company/vakansii.php. Опция доступна в печатном и электронном варианте квитанций.

На странице представлен список свободных вакансий со всех филиалов Примтеплоэнерго, расположенных в Приморье. Сегодня насчитывается порядка тысячи вакансий.

По информации Юлии Ивановой, особое внимание на предприятии уделяется привлечению молодых кадров, в том числе студентов.

– В Примтеплоэнерго созданы все условия для профессионального и карьерного роста молодых специалистов, сформирована система кадрового резерва и наставничества. У активных ребят есть отличные перспективы карьерного роста. Грамотные наставники готовы поделиться ценными знаниями и навыками, – уточнила она. – Примтеплоэнерго как одно из наиболее стабильных и крупных предприятий в сфере жизнеобеспечения в Приморье может стать хорошим стартом для дальнейшей профессиональной деятельности начинающих специалистов.

Работающие сотрудники могут пройти переподготовку в учебном центре предприятия по таким специальностям, как машинист (кочегар) котельной, оператор котельной, слесарь-ремонтник, стропальщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик, сливщик-разливщик и машинист насосных станций.

– Грамотный, дружный коллектив Примтеплоэнерго готов передавать опыт новым сотрудникам, – отметила заместитель генерального директора по правовой работе и управлению персоналом Примтеплоэнерго.

Фото: пресс-служба Примтеплоэнерго

Материал подготовила Елена Задорожная, пресс-секретарь Примтеплоэнерго.

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