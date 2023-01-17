С «Ростелеком» праздники продолжаются: оператор предлагает 50% скидку на интернет и телевидение до конца января

Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» предлагает приморцам сэкономить на услугах связи. Новые абоненты, подключившие до конца января тарифы «Технологии доступа. Хит сезона» и «Технологии развлечения. Хит сезона», получают скидку 50% на три месяца. Предложение доступно клиентам компании, проживающим в домах с оптическими технологиями GPON и MetroEthernet.

Тариф «Технологии доступа. Хит сезона» включает в себя домашний интернет на скорости до 200 Мбит/с и доступ к цифровому видеосервису Wink. Онлайн-кинотеатр «Ростелекома» входит в топ-3 российских аналогичных сервисов по количеству подписчиков. В каталоге Wink представлено до 60 000 фильмов и сериалов в Full HD. Также в сервисе есть аудиокниги, караоке и другой контент, включая блогерский. К одному аккаунту в видеосервисе можно подключить до пяти устройств. Стоимость тарифа «Технологии доступа. Хит сезона» составит всего 375 рублей в месяц вместо 750.

Пакет «Технологии развлечения. Хит сезона» в дополнение к высокоскоростному интернету (до 300 Мбит/с) и онлайн-кинотеатру Wink предлагает интерактивное ТВ, которое включает 188 каналов. Этот тариф можно подключить за 450 рублей в месяц вместо 900.

Скидка 50% действует в течение трех месяцев.

– Сегодня интернет становится базовой потребностью. Мы все больше действий совершаем онлайн: от поиска информации и общения с близкими до совершения платежей и заказа услуг. Именно поэтому так важно выбирать быструю, качественную и стабильную связь. Три месяца — это отличная возможность протестировать и скорость, и качество соединения и выбрать для себя лучшее, – отметила директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова.

Технология GPON предусматривает прокладку оптического кабеля в квартиру или дом клиента. Это гарантирует стабильную скорость передачи данных и позволяет подключить по одной линии сразу несколько цифровых услуг.

– Подключил интернет по акции еще в декабре, так как перешел на удаленную работу. Теперь скоростной интернет стал необходимостью. Качество соединения и скорость радуют. Сделали все быстро, – рассказал Александр, клиент компании.

Подробнее об акциях, тарифах и сервисах «Ростелекома» можно узнать на сайте или по телефону 8 800 100 08 00.

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