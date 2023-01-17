ДРСК завершила реконструкцию ЛЭП 35 кВ на острове Русский

ЛЭП 35 кВ на Русском. Фото: АО «ДРСК»

Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», входит в Группу РусГидро) завершили реконструкцию участка линии электропередачи 35 кВ на острове Русский. Стоимость проекта составила порядка 100 миллионов рублей. Работы выполнены в рамках программы Модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморья (МиРЭК).

Энергетики произвели установку новых металлических опор с заливкой фундамента, выполнили замену четырех километров провода. На сегодняшний день реконструкция линии полностью завершена, проведена основная часть комплексных испытаний.

Воздушная линия электропередачи 35 кВ соединяет Владивосток с островом Русский и является важным звеном в схеме электроснабжения. Мероприятия по модернизации и реконструкции линии позволят повысить качество и надежность электроснабжения потребителей.

За прошедшие два года в рамках программы МиРЭК компания выполнила значительный объем по модернизации и реконструкции подстанций, линий электропередачи, строительству новых энергообъектов на всей территории Приморья.

ДРСК завершила реконструкцию линии электропередач. Фото: АО «ДРСК»

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