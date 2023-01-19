В Приморье виднее: с каждым годом все больше жителей края подключает видеонаблюдение «Ростелекома»

Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Число пользователей домашнего видеонаблюдения от «Ростелекома» в Приморье уверенно растет с каждым годом. Так за 2022 год число клиентов оператора в крае выросло на 12%. Видеонаблюдение позволяет следить за домом из удобного приложения, когда пользователь находится на работе или в отпуске, смотреть прямую трансляцию с видеокамеры без ограничений по качеству, а также получать push-уведомления о подозрительных событиях в кадре.

«Ростелеком» предлагает жителям Приморья выгодные условия приобретения услуги. Так приморцы могут подключить домашнее видеонаблюдение и получить сервис хранения записей на шесть месяцев или два года в подарок.

Клиенты могут выбрать разные модели камер, как уличные – купольные и поворотные, так и небольшие домашние видеокамеры для обзора помещений внутри квартиры. При оформлении заказа на сайте автоматически добавится сервис «Полная запись 7 дней хранения», который будет бесплатным в течение шести месяцев, если клиент приобрел камеру по полной цене. Если оборудование куплено в рассрочку, то пользоваться услугой записи можно будет бесплатно в течение двух лет. По окончании акционного периода абонентская плата за сервис «Видеонаблюдение» составит 390 рублей в месяц. Тарифный план можно в любой момент изменить в личном кабинете.

– Видеонаблюдение помогает следить за жильем и имуществом на расстоянии, присматривать за детьми, пожилыми родственниками или домашними животными, а также предупреждает о нештатных ситуациях в квартире. Все эти возможности позволяют пользователям чувствовать себя спокойно, именно поэтому спрос на услугу растет с каждым годом. Так за последний год количество клиентов выросло на 12%, – отметила директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала Евгения Попова.

«Ростелеком» предлагает несколько вариантов видеокамер для внутреннего и наружного использования с различным углом обзора, разрешением HD и Full HD, инфракрасной подсветкой, встроенными микрофонами, датчиками движения, поворотными механизмами и антивандальной защитой. Можно установить камеру самостоятельно или обратиться в компанию за помощью специалиста.

– Подключили видеонаблюдение несколько лет назад. Теперь даже не представляем, как мы без него раньше обходились. В обед смотрю, что ребенок делает после школы. Когда уезжаем в отпуск, то проверяем квартиру, и не надо просить родственников зайти и посмотреть, все ли в порядке. А главное, очень удобно, что все оплачиваем по одному счету вместе с интернетом, – рассказал пользователь услуги Александр Иванов.

Управлять услугой «Видеонаблюдение» можно через личный кабинет на сайте или с помощью мобильного приложения. Пользователь может самостоятельно установить видеокамеру, задать параметры съемки (качество записи, срок хранения видео, чувствительность датчика движения), настроить систему оповещения – процесс займет всего несколько минут.

Пользователи сервиса «Видеонаблюдение» могут смотреть видео как в режиме реального времени, так и в архиве. Видеопоток хранится на надежной облачной платформе, зашифрован от посторонних лиц.

Также жители Приморья могут подключить тариф «Технологии контроля» всего за 1 140 рублей в месяц. В него входят интернет на скорости до 100 Мбит/с, видеокамера и сервис хранения записей.

Подробнее об услуге и акциях компании «Ростелеком» можно узнать по телефону 8 800 100 08 00 или на сайте.

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