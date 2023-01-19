Выходят из автобусов и идут пешком: Владивосток сковали мощные пробки

Так выглядят застывшие улицы во Владивостоке. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

В четверг, 19 января, приморская столица погрузилась в масштабные пробки. Согласно сервису «Яндекс.Карты», загруженность дорог в городе сейчас оценивается на девять баллов. Заторы такие, что люди предпочитают выйти из автобусов и дойти домой пешком. Подробности – в материале «Комсомольская правда – Владивосток».

Дорожная обстановка в городе оставляет желать лучшего. Самая тяжелая ситуация, как обычно, в центре, где самое интенсивное движение. Заторы образовались в районе улиц Некрасовской, Светланской, Алеутской, Суханова, Гоголя. Скованны также оказались проспекты Партизанский и Океанский.

По сообщениям водителей, на Фуникулере возможно перекрытие дороги. Машины без движения стоят более 15 минут. Также бордовым цветом обозначен в приложении Золотой мост. Заторы там достигают нескольких километров.

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