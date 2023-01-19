Во Владивостоке жители 174 улиц остались без света и отопления

Во Владивостоке жители нескольких районов остались без света, отопления и даже горячей воды. Фото: Антон ФОКИН

Во Владивостоке жители нескольких районов остались без света, отопления и даже горячей воды. Всего электричество отключили по 174 адресам. Подробности – в материале «Комсомольская правда – Владивосток».

По предварительным данным массовое отключение затронуло 77 адресов в Первомайском районе и 97 в Советском. Вот адреса, которые остались без электроэнергии:

40 лет ВЛКСМ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 5, 7, 9;

Борисенко 10/7, 12А, 16, 18, 2, 28, 30, 32, 34, 4, 6, 6А, 9;

Героев Хасана 11, 12, 13, 13А, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 34, 4, 6;

Гризодубовой 118, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 50, 67, 69, 71, 71;

Нестерова 1, 10, 11, 12, 1А, 6, 9;

Сафонова 10, 11, 12, 14, 16, 4, 8, 9;

Талалихина 12, 3, 5;

Часовитина 10, 10В, 1, 21, 27, 9;

50 лет Октября 16, 33;

Анучинская 50, 87;

Большекаменская 1, 2, 35, 4, 6;

Брусничная 3, 5;

Грибоедова 22, 27, 5;

Дальнегорская 4, 4А, 57;

Клары Цеткин 13А, 2;

Клубная 4, 7;

Лермонтова 12, 17, 19, 26, 28, 37, 57, 58, 64, 64А, 68, 68А, 69, 75/1, 79, 79/1;

Лиманная 22/2, 3/1, 54;

Находкинская 2И, 2М, 31, 34, 3В;

Порт-Артурская 113, 29, 42Б, 42Д, 46А, 80;

Путятинская 30, 51;

Пшеницына 39, 69, 73;

Светлая 44, 83;

Сурикова ул.12;

Сусанина ул.11;

Тельмана 20, 49;

Тернейская 6, 8;

Чичерина 13, 18, 8;

Чугаева 54, 59, 61, 63, 65;

Энгельса 45.

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