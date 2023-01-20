Бухта Патрокл во Владивостоке. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

В пятницу, 20 января, Приморье окажется во власти фронтальных разделов, которые и определят погоду. В крае ожидается небольшой снег, ветер возьмет направление с севера, умеренный до сильного. Температура воздуха -5...-16°C. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В дальневосточной столице утром местами слабый снег. В течение дня сильный северо-западный ветер, а температура воздуха до 12 градусов мороза.

В соседнем Уссурийске немного холоднее – до 13 градусов со знаком минус. В городе без осадков, ветер северо-западный умеренный.

В Находке как всегда чуть теплее – до 8-10°C. Ветер северо-западный умеренный, со второй половины дня сильный.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.