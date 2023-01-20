Стало известно, какими именами чаще всего жители Приморья называли новорожденных в 2022 году

В 168 семьях появились двойняшки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье в 2022 году родились 16 285 малышей, почти 51% из них – мальчики, девочек же 49%. В 168 семьях появились двойняшки, в трех – тройняшки. Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.

По информации ЗАГСа, первое место по количеству новорожденных занял Владивосток – 5 983 ребенка. В Уссурийске на свет появились 1 900 детей, в Находке – 1 200, в Артеме – 1 049, в Арсеньеве – 460.

Самыми популярными именами для девочек стали София – 337, Ева – 287, Алиса – 254, Мария – 236, Варвара – 232, а самыми редкими – Александрина, Евдокия, Зинаида, Ива, Констанция, Лира, Матрена, Радослава, Северина, Юнона.

Мальчикам чаще всего выбирали следующие имена: Артем – 370, Александр – 330, Михаил – 286, Матвей – 278 и Максим – 240. Самыми редкими стали Авдей, Булат, Виссарион, Гамлет, Дорофей, Иоанн, Кузьма, Мир, Никифор, Ярополк.

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