В Приморье более чем в два раза вырос экспорт кукурузы

Данные озвучили в пресс-службе Россельхознадзора. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора в 2022 году зафиксировало, что экспорт кукурузы из края в Республику Корея вырос более чем в два раза. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, из Приморья в Корею отправили 95 768 тонн кукурузы, еще год назад показатели достигали 46 274 тонн. В лучшую сторону изменился и экспорт этого растения в КНР – 104 000 тонны в 2022 году, в 2021 году завезли в 1,5 раза меньше.

Почти без изменений остается экспорт зерна в Японию. В прошлом году в Страну восходящего солнца из Приморья отправили 63 019 тонн зерна кукурузы и сои, в 2021 году – 64 608 тонн.

Напомним, что в декабре 2022 года в Приморье подешевели некоторые продукты. Снизилась цена на кофе, макароны, морепродукты, гречка.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.