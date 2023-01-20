Глава Владивостока проконтролировал строительство школы с кинотеатром и бассейном

К лету подрядчик должен начать отделочные работы. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Мэр Владивостока Константин Шестаков проверил ход строительства школы в микрорайоне Патрокл. О том, какие работы сейчас проводятся, главе города рассказал представитель подрядной организации «Группа компаний «Альянс» Руслан Цыганенко.

Как поделились в пресс-службе городской администрации, специалисты работают над устройством арматурных каркасов, дренажа, бетонируют стены и колонны учебных корпусов прокладывают инженерные сети.

Мэр напомнил подрядчикам о том, что отделочные работы необходимо начать к лету. Оперативно решать возникшие вопросы помогает заказчик – Дирекция по строительству объектов ВГО, которая также контролирует ход строительства с помощью камер видеонаблюдения.

Ход работ контролирует и Дирекция по строительству объектов ВГО. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

– Наша совместная задача – завершить строительство школы к концу текущего года, и она должна быть выполнена, – отметил Константин Шестаков.

Напомним, что строительство учебного учреждения началось летом 2021 года, рассчитано оно на 1275 мест. Планируется, что она станет самой большой не только в городе, но и на всем Дальнем Востоке. Кроме классов здесь появятся два спортзала, актовый зал, бассейн и кинотеатр. Расположится школа на Басаргина, 2.

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