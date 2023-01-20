Владивосток ждет аномальные холода 21-26 января: власти обратились к работодателям

В районах Приморья минус и вовсе дойдет до 43 градусов. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке ждут аномальные холода на следующей неделе. С рекомендациями для работодателей выступила мэрия, власти рекомендовали работодателям перейти на удаленную работу, предусмотреть сокращенный день, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию города.

– Также рекомендовали руководителям организаций и предприятий, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, в случае ухудшения погодных условий предусмотреть сокращенный рабочий день, – уточнил заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло.

Службы города переведены в режим повышенной готовности с 16 часов 20 января. Прогноз погоды утверждает, что аномальные холода придут с 21 по 25 января. Режим будет действовать до 9 часов утра 26 января.

Согласно прогнозам синоптиков, в течение 4-6 суток среднесуточные температуры воздуха в городе будут на 7 градусов ниже климатической нормы для этого времени года. Температура воздуха может опуститься до -25 градусов при ветре 20 метров в секунду и более.

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