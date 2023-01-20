Приводим квартиру в порядок – вместе с проверенными инструментами из «Галамарта»

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

После долгих праздников, шумных вечеринок и суеты хочется просто немного побыть в тишине и уюте – с самыми близкими. Но если у вас после длинных выходных словно Мамай по квартире прошелся, то сначала стоит привести любимый уголок в приличный вид: может, в процессе вы увлечетесь и даже решите сделать небольшой косметический ремонт! В любом случае все нужное вы найдете в ближайшем «Галамарте».

Сергей Харитонов. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

С 21 по 31 января здесь действует акция «-30% на авто- и электроинструмент». Обнаружили, что стул шатается или дверца шкафа вот-вот отвалится – пригодится аккумуляторная дрель-шуруповерт «ЕРМАК». Если нужно раскроить фанеру, гипсокартон, ДСП – то к вашим услугам шустрый электролобзик, а для удаления ржавчины или обработки дерева - шлифовальная машина. Продукция «ЕРМАК» давно и прочно заняла свое место на полке у легендарного бойца MMA Сергея Харитонова; его вердикт – отличное соотношение между ценой и качеством!

Вам помогут с выбором. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

По акции можно приобрести аксессуары и для своего авто: баллонные и трещоточные ключи, съемники или уже готовые наборы профессиональных инструментов «ЕРМАК» или «РОКОТ». Изделия изготовлены из хромованадиевой и инструментальной стали, а сами наборы находятся в удобных надежных кейсах, чтобы все всегда было под рукой. Кстати, такой готовый комплект – практически универсальный подарок для отца, мужа, брата или дедушки: всегда пригодится.

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