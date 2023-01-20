Из Китая в Приморский край снова начнут ходить пассажирские поезда

Расписание поездов уже сформировано китайской стороной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совсем скоро восстановится движение пассажирских поездов Суйфэньхэ-Гродеково. Несмотря на то, что расписание поездов уже сформировано китайской стороной, конкретных дат пока нет, сообщает портал Biang.

О то, что в Суйфэньхэ активная подготавливают пассажирское сообщения железнодорожного пункта пропуска, стало известно в ходе проверки заместителя начальника Управления коммерции Тань Инхуэя. Он выслушал доклад о проведенной работе для открытия пункта пропуска, а также побывал в международном зале ожилания станции Суйфэньхэ

Напомним, что до этого пассажирские поезда по маршруту перестали ходить из-за коронавируса. Но с 8 января в Китае сняли ограничения на перемещения пассажиров, но только по визам, которые стоят 393 юаня. Визы выдаются при наличии приглашения китайской стороны. Жителям КНР для того, чтобы попасть в Россию, также нужно оформить визу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.