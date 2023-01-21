До 23 градусов мороза ожидается в Приморье 21 января

Корабли во Владивостоке. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

В субботу, 21 января, Приморье окажется во власти гребня антициклона, который и определит погоду на ближайшие сутки. В крае без осадков, умеренный до сильного ветер возьмет направление с северо-запада. Температура воздуха -12...-23°C. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В дальневосточной столице переменно облачно, до обеда ветер умеренный, а после – до сильного. Температура сегодня до 17 градусов мороза.

В соседнем Уссурийске на градус ниже – 16-18°C со знаком минус. Утром температура воздуха здесь достигала -29°C. День без осадков, ветер слабый до умеренного.

В Находке тоже слабый до умеренного ветер и без осадков. Температура воздуха -12...-14°C, в утренние часы -16...-18°C.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.