Транспортные полицейские Владивостока раскрыли преступную схему магаданского автодилера

Крупнейший авторынок Дальнего Востока. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Во Владивостоке направлено в суд уголовное дело, заведенное по фактам незаконных валютных операций. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Действовали преступники группой, во главе которой оказался 37-летний предприниматель из Магадана. Мужчина решил уйти от больших таможенных пошлин, налагаемых на автомобили, завозимые в Российскую Федерацию юридическими лицами. Помогали ему в этом земляки – парни 23, 48 и 32 лет.

С их согласия использовал персональные данные при подделке электронных документов, их называют инвойсами, и перевода денежных средств на счета иностранных компаний – продавцов автомобилей. Два года схема успешно работала, и благодаря этому в Россию удалось ввезти 15 автомобилей, не заплатив при этом пошлину.

– В настоящее время следователями СО Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте уголовное дело, заведенное по части 2 статье 193.1 УК РФ в отношении четверых обвиняемых направлено в суд, – уточнили в ведомстве.

Речь идет о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Максимальная санкция по данной статье предусматривает наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафу в один миллион рублей.

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