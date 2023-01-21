Двух человек спасли из полыхающей квартиры в Приморье

В ведомстве сообщили, что огонь уничтожил 16 квадратных метров жилья. Фото: Александр КОЦ

Жуткий пожар произошел в Приморье накануне. Благодаря слаженным действиям специалистов, удалось не допустить трагедии. Подробности ЧП рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. Читайте в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Звонок поступил на телефон пожарно-спасательной службы 20 января в 10:28. На другом конце провода сообщили, что на улице Арсеньева в Уссурийске горит квартира. Спустя пять минут к месту пожара уже прибыли спасатели.

Картина перед пожарными предстала жуткая: из окон квартиры на первом этаже вырывались языки пламени, валил густой черный дым. И, как оказалось, в этот момент там находились люди – мужчина и девушка 1969 и 1999 года рождения. Звеном газодымозащитной службы их вызволили из помещения при помощи лестницы.

В ведомстве сообщили, что огонь уничтожил 16 квадратных метров жилья.

– Погибших и пострадавших нет. Благодаря профессиональным и оперативным действиям огнеборцев, удалось не допустить гибель людей. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

Всего в тушении было задействовано четыре единицы пожарной техники и 18 человек личного состава. Устанавливать причины пожара теперь предстоит компетентным органам.

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