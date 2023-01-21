Во Владивостоке автомобиль вылетел с дороги на трамвайную остановку

ДТП на Сахалинской во Владивостоке. Фото: @dpskontrol_125rus.

Серьезная авария произошла во Владивостоке в субботу. Автомобиль вылетел с трассы на трамвайную остановку. Об этом сообщают очевидцы. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Все случилось в районе улицы Сахалинская. Там водитель авто марки Toyota Probox по неизвестным пока причинам вылетел с трассы и угодил прямо в знак трамвайной остановки. Удар был такой силы, что со столба, который теперь изогнут вкривь и вкось, слетела табличка. Автомобиль тоже получил серьезные механические и кузовные повреждения.

Фото: @dpskontrol_125rus.

Кроме того, машина частично перегородила железнодорожные пути, а потому движение общественного транспорта в этом районе на время заблокировано.

По предварительной информации, никто не пострадал. Здесь, кстати, находится и автобусная остановка. Обычно тут многолюдно – люди стоят в ожидании общественного транспорта. Разбираться в случившемся предстоит сотрудникам ГИБДД.

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