26 тонн филе пангасиуса из Вьетнама не пустили в Приморье

При досмотре партии инспектор ведомства выявил нарушения/ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Партию мороженого филе пангасиуса из Вьетнама не пустили в Приморье. Такое решение приняло приморского межрегиональное управление Россельхознадзора. Почему так произошло – читай в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Общий вес груза составил 26 тонн. Товар поступил в морской пункт пропуска во Владивостоке, а владельцем является компания из северной столицы России – Санкт-Петербурга. Как и полагается, груз должен был пройти государственный ветеринарный контроль Приморским межрегиональным управлением.

При досмотре партии инспектор ведомства выявил нарушения: пломбы на контейнере с продукцией не соответствует номеру, указанному в ветеринарном сертификате.

– На основании действующего законодательства Российской Федерации принято решение о приостановке дальнейшего движения поднадзорной продукции. После устранения выявленных нарушений груз может быть принят к дальнейшей перевозке и реализации.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.