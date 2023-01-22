Температура воздуха от -7 до -20 градусов по Цельсию. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В воскресенье, 22 января погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В некоторых районах края ожидается небольшой снег. Температура воздуха -7...-20°C, ветер северно-западный, местами – сильный. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Утром во Владивостоке возможен небольшой снег. Северно-западный ветер усилится к вечеру, а температура воздуха до 16 -18 градусов мороза.

Еще холоднее будет утром в соседнем Уссурийске, температура -25...-27°C. Также в утренние часы пройдет слабый снег, ветер северный умеренный до сильного. Позже в городе «потеплеет» до -16...-18°C.

Утром в Находке будет наблюдаться переменная облачность и небольшой снег. Ветер северный слабый до умеренного. Температура воздуха -4...-6°C, а утром -15...-17°C.

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