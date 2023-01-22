Столкнутся с неудобствами жители многих районов города. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Волна отключений электроэнергии пройдет 23 января в приморской столице. Из-за плановых работ останутся без света более ста домов. Об этом сообщили в официальном telegram-канале МЦУ Владивостока. Подробности – в материале «Комсомольской правды».

Специалисты утверждают, что начнутся отключения в 9:00 утра, а вернется свет во все дома около 17:00 часов вечера:

С 9:00 до 12:00 из-за ремонта оборудования электричество отключат у жителей Ладыгина,7. По той же причине останутся без света с 9 до 17:00 владивостокцы, живущие по адресу 50 лет ВЛКСМ,23.

Отключение с 9:00 до 12:00 пройдет также по адресам:

Кулибина, 1, 4, 7, 9, 12, 13, 16, 18;

Лермонтова, 56, 56а;

Путятинская, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 32/5, 36/1, 36/2, 36/3, 38, 44, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 51, 53, 55, 59, 59/1, 59/10, 59/11, 59/12, 59/13, 59/15, 59/16, 59/2, 59/3, 59/5, 59/6, 59/7, 59/9, 63, 65, 79;

Кирова, 62,67.

С 10:00 до 14:00 часов свет отключат у жителей следующих домов:

Ковальчука, 3, 5а, 7/1, 7/2, 7/3, 7а/1, 9б, 9д;

Муравьева-Амурского, 14, 14/1, 14/3, 14/4, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 22а/1, 22а/4;

Светланская, 112, 114, 173, 174, 177, 177/1.

С 11 утра до 16:00 часов – Бархатная, 13, 14.

С 13:00 до 16:00 отключения света пройдет по следующим адресам:

Кольцевая, 30, 32/1, 32/2, 33, 34а, 35, 36, 37, 38, 38а, 40, 41, 42, 43, 45;

Суворовская, 33;

Чичерина, 31, 33, 35, 48, 50, 52, 54.

Капонирная.

С 13:00 до 17:00 без электричества останутся жители Стрелочной, 17, 17а, 39.

Уточнить информацию об отключениях можно также по телефону Единой дежурной диспетчерской службы 2222-333.

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