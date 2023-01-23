Энергетики приморского филиала ДРСК работают в режиме повышенной готовности

Фото: АО «ДРСК».

Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) с 20 января перешли на работу в режиме повышенной готовности в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий на территории Приморья. В крае ожидается понижение температур окружающего воздуха до экстремально низких значений, объявлено штормовое предупреждение.

Согласно прогнозируемым данным в Приморском крае ожидается понижение температур окружающего воздуха до экстремально низких значений из-за вторжения холодной арктической воздушной массы. Так, среднесуточные температуры воздуха могут быть на 7-15 °C ниже климатической нормы для этого времени года. В ночное время суток в отдельных районах края температура воздуха достигнет значений сильного мороза (в южных и восточных районах -35°C и ниже, в западных -40°C и ниже, в центральных -43°C и ниже). На побережье и в прибрежной местности ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений с температурой воздуха до -25°C и ниже при ветре более 20 метров в секунду.

Приморским филиалом ДРСК подготовлены дополнительные силы и средства для оперативной ликвидации возможных неблагоприятных последствий непогоды на электрических сетях. В некоторых зонах с повышением ветровых нагрузок могут возникнуть риски нарушения электроснабжения из-за возможного повреждения оборудования распределительных сетей. Особое внимание энергетики компании уделили контролю состояния маслонаполненного оборудования и соблюдению режима работы персонала на открытом воздухе, а также готовности аварийно-восстановительных бригад к оперативному принятию мер по выявлению причин прекращения электроснабжения и безотлагательной организации проведения аварийно-восстановительных работ.

ДРСК обращается к жителям Приморья с просьбой в период непогоды быть предельно осторожными вблизи энергообъектов.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону единого контакт-центра ДРСК – 8-800-1000-397.

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