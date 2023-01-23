Ранним утром 23 января более 110 тысяч жителей Уссурийска остались без света

Электричество отключили в 7 утра. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром, 23 января, более 110 тысяч жителей Уссурийска остались без электричества. Из-за этого прокуратура города организовала проверку.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, электричество отключили в 7 утра 23 января. В итоге без света остались 380 многоквартирных домов, более трех тысяч частных жилых зданий и 120 объектов социальной инфраструктуры.

О причинах отключения рассказали в пресс-службе ДРСК:

– В связи с отключением блока Г-7 на Артемовской ТЭЦ для исключения перегруза сети действием системной противоаварийной автоматики в 07:19 произведено отключение нагрузки от подстанции Уссурийск-1 в объеме 37,4 МВт. Без электроснабжения частично остались потребители Уссурийского городского округа.

Представители компании добавили, что это отключение не ДРСК. Сейчас ведутся работы над возобновлением подачи электричества в социально-значимых объектах, в первую очередь, в котельных.

Прокуратура проверит исполнение требований закона, а также проконтролирует восстановление электроснабжения.

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