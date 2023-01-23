Синоптики рассказали, какая ночь в Приморье станет самой холодной этой зимой

В начале феврале в крае ожидается снегопад. Фото: Олег УКЛАДОВ

Аномальные морозы, как и предсказывали синоптики, вторглись в Приморье. Глава Примгидромета Борис Кубай рассказал, когда отступят холода.

По словам синоптика, центр тропического циклона двигается с Амурской области в сторону Хабаровска, из-за этого 23 января в Приморье похолодало до -36°C, на севере – до -30°C, а во Владивостоке – до -24°C. Это аномально низкие температуры для всего края.

Во вторник, 24 января, центр циклона окажется над Приморьем, из-за чего в северных районах столбики термометров опустятся до -36°C, во Владивостоке – до -33°C, предстоящая ночь окажется самой холодной за эту зиму, из-за ветра и влажности в крае похолодает до -40°C.

Циклон продолжит уходить через южную часть Охотского моря, Курильские острова в Тихий океан. В среду, 25 января, во Владивостоке столбики термометров опустятся до -24°C, а 26 числа потеплеет до -18°C.

В пятницу, 27 января, температура воздуха достигнет -27°C, 28 числа она поднимется до -24°C, 29 числа – до -18°C, а в понедельник – до -12°C.

Как добавил синоптик, не исключено, что в начале февраля над Японским морем пройдет активный циклон, который может принести с собой снег.

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