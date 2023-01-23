«Ростелеком» поддержал соревнования по робототехнике «Робофест Challenge» во Владивостоке

Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» поддержал робототехнический фестиваль «Робофест Challenge». В этом году он объединил в себе соревнования «Robokids Challenge» и «Робофест – Владивосток». Состязания прошли 20-21 января в кампусе ДВФУ на острове Русский. Организатором мероприятия выступил Центр развития робототехники (ЦРР).

«Robokids Challenge» – это соревнования для детей 5-11 лет. Их цель – развитие творческого и технического мышления у детей, стимулирование познавательной активности, формирование устойчивого интереса к образовательной робототехнике. «Робофест – Владивосток» является региональным этапом «Робофеста», крупнейшего в Европе фестиваля, собирающего представителей научно-технического творчества в возрасте от 6 до 30 лет. Эти два мероприятия Центр развития робототехники проводит ежегодно с 2014 года.

В 2023 «Робофест Challenge» собрал около 350 участников от 5 до 18 лет из Владивостока, Арсеньева, Находки, Партизанска, Артема, Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре и других населенных пунктов ДФО. Зрители и гости фестиваля также смогли посетить лего-город, выставку современных технологий и обзорную экскурсию по кампусу ДВФУ, принять участие в конкурсах и творческих мастер-классах от школы ЦРР.

Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Участникам, занявшим на соревнованиях призовые места, «Ростелеком» подарил памятные сувениры и книгу «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир». В ней подробно рассказывается, как построить собственную цифровую крепость, защитить персональные данные и другие цифровые ценности, как правильно придумывать, менять и хранить пароли, как избежать зависимости детей и взрослых от соцсетей, куда обратиться за помощью, если ребенок стал жертвой кибербулинга, и много другой полезной информации по защите от киберпреступлений. Скачать книгу «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» можно на сайте «Ростелекома».

– Мы уже не первый год поддерживаем мероприятие Центра развития робототехники. Уверена, что сейчас на их уроках и подобных соревнованиях формируют свои навыки те, кто в будущем свяжет свою жизнь с прикладной наукой, инновациями, искусственным интеллектом. А поддержка «Робофест Challenge» со стороны компаний-партнеров еще больше убеждает школьников, что их знания пригодятся. Пройдет немного времени, и они станут инженерами нового поколения и будут управлять техническими процессами в различных областях, – отметила пресс-секретарь Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Дина Бабаева.

– Для нас очень важна поддержка крупных технологических компаний, которые в будущем могут стать работодателями для наших ребят. Хорошо, когда дети видят заинтересованность известных компаний в детском техническом творчестве. Это создает позитивный образ инженерных специальностей, и, мы надеемся, повлияет на выбор детьми своих будущих профессий, – поделился своими мыслями директор Центра развития робототехники Сергей Мун.

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