Ввоз подержанных авто через Владивосток вырос на 72% и составил 200 тысяч иномарок

За прошлый год в страну через город импортировали почти 200 машин. Фото: пресс-служба Владивостокской таможни.

В 2022 году Владивостокская таможня оформила почти 200 поддержанных автомобилей. По сравнению с 2021 годом, количество машин увеличилось на 72%, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе таможни, через столицу Приморья в Россию ввезли более 197 тысяч авто с пробегом. Резкий скачок спроса зафиксировали в июне прошло года, когда таможенники оформили 15 тысяч машин. Их количество увеличивалось с каждым месяцем и в ноябре достигло своего пика – 28 тысяч.

В основном через приморскую столицу ввозили автомобили из Японии: Honda, Mazda, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota. В меньшем количестве импортировали Kia и Hyundai из Южной Кореи.

По словам первого заместителя начальника Владивостокской таможни Константина Пономарева, в декабре ввоз автомобилей упал до 26 тысяч, но это на 15 тысяч машин больше, чем было в этом же месяце 2021 года. В период январских праздников таможенники оформили более 1 700 поддержанных авто.

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