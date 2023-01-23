В ГК FESCO опровергли причастность к случившемуся. Фото: принтскрин видео

Приморская транспортная прокуратура оперативно отреагировала на видео, размещенное в социальных сетях – на кадрах ледовый покров бухты Золотой Рог в районе причалов с контейнерными площадками загрязнен чем-то черным (вероятно, углем). Надзорное ведомство начало проверку в отношении Владивостокского морского торгового порта – главного актива группы транспортных компаний FESCO. В пресс-службе организации официально опровергли причастность к загрязнению, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Что же произошло? В социальных сетях тиражируют видео, на которых запечатлено большое черное пятно в акватории близ контейнерных площадок. Черный след (масляной или угольный) тянется вплоть до конца причалов. Авторы кадров (жители Эгершельда) утверждают, что запись сделана утром 23 января. Неподалеку расположен угольный терминал ВМТП.

– В рамках проверочных мероприятий прокуратура даст оценку действиям должностных лиц стивидорной компанией в части исполнения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства при перевалке пылящих грузов, – уточнили в прокуратуре.

Если нарушения подтвердят, добавили в ведомстве, виновных привлекут к ответственности.

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