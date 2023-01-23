«Держим строй в тылу»: в Приморье поддержали семьи военнослужащих

На концерте выступали творческие коллективы Владивостока и Артема. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Во Владивостоке прошел благотворительный концерт «Держим строй в тылу». Его устроили с целью объединить жителей и поддержать семьи военнослужащих. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

Организаторами выступила Всероссийская общественная организация «Матери России». Во Дворце железнодорожников они собрали жителей города, среди которых были близкие тех, кто сейчас находится на СВО и волонтеры, собиравшие вещи, лекарства и оборудование для военнослужащих. Для них выступили танцевальные, вокальные, хоровые, инструментальные коллективы Владивостока и Артема.

На вечер также пригласили главу города, Константина Шестакова. Он поблагодарил тех, кто помогал мобилизованным:

– Огромное спасибо той большой команде, которая сейчас в тылу делает все возможное, чтобы поддержать наших ребят. Это и гуманитарная помощь, и техника, и письма школьников, и концерты, и культурные мероприятия. Нам как никогда важно быть вместе и помогать друг другу.

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