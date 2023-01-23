Истязал собственного 4-летнего сына: в Приморье завели уголовное дело на отца, бьющего ребенка

Мальчику всего 4 года, не ясно, чем он навлек на себя гнев отца. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Следком РФ по Приморскому краю завел уголовное дело на 44-летнего мужчину, который бил собственного сына. Мальчику всего 4 года, не ясно, чем он навлек на себя гнев отца. В любом случае теперь мужчине, поднявшему руку на ребенка, грозит срок от 3 до 7 лет. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета по краю.

Семья живет в селе Владимиро-Александровском Партизанского района. Отец с августа по октябрь 2022 года применял насилие над своим сыном, когда они были дома или на приусадебном участке. За это его обвиняют в преступлении по части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание».

В качестве меры пресечения для мужчины выбрали заключение под стражу. Но пока что он находится в реабилитационном центре, где ему оказывают психологическую помощь. Но санкция статьи предусматривает наказание в виде срока от 3 до 7 лет.

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