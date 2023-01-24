О неблагоприятных условиях местных жителей предупреждали заранее. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Приморский край во вторник, 24 января, окажется во власти поля повышенного атмосферного давления. Синоптики обещают день преимущественно без осадков, умеренный до сильного ветер возьмет направление с северо-запада, на побережье сильный. Температура воздуха -18...-27°C. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В дальневосточной столице также без осадков. Температура воздуха здесь сегодня -21...-23°C, в утренние часы -26...-28°C. По ощущениям, как сообщают другие источники погодны, все 40 градусов мороза.

В соседнем Уссурийске температура и того ниже: -21...-23°C, в утренние часы -26...-28°C. Переменно облачно, без осадков, ветер умеренный северо-западный.

В Находке ненамного, но теплее – днем 18-20 градусов со знаком минус, утром до 27 градусов мороза. Без осадков, ветер северный умеренный до сильного.

Между тем, за сутки до пика аномальных температура МЧС сделало рассылку на телефоны местных жителей. По данным ведомства температура в Приморском крае 24 января может достигать 43 градусов со знаком минус.

Рассылка от МЧС. Фото: КП – Владивосток

Согласно ряду многолетних наблюдений, погода во Владивостоке обычно была холодной. Минимальная температура воздуха в 1923 году фиксировалась в −29,0 °С. Максимальная температура воздуха +0,7 °С отмечалась в 1959 году.

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