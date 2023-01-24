Огонь перекинулся на вторую машину: что произошло на улице Русской во Владивостоке

Сумма ущерба составила 800 тысяч рублей. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке местный житель поджег чужой автомобиль. Полиция города задержала нарушителя и завела уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по краю.

Произошло все на улице Русской. На парковке загорелись Suzuki Every и Toyota Hiace. Владельцы машин решили, что их автомобили кто-то поджег, и обратились в полицию. Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого, которым оказался 33-летний ранее судимый мужчина.

В отделе полиции приморец признался, что на такой поступок его подтолкнула личная неприязнь к хозяину Suzuki Every. Ночью он облил машину бензином и поджег, однако огонь перекинулся и на стоящую рядом Toyota Hiace. Огонь полностью уничтожил автомобили, а сумма ущерба составила 800 тысяч рублей.

Уголовное делу завели по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). В качестве наказания мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.