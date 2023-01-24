Одна из главных торговых сетей России оккупирует Дальний Восток

Приморские производители обсудили вопрос с представителями компании X5 Group. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

На Дальнем Востоке планируют открыть 150 торговых точек сети «Пятерочка», 60 из них появятся на территории Приморья. Этот вопрос обсудили на торгово-закупочной сессии между производителями края и представителями компании X5 Group. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Мы наблюдаем в регионе нехватку магазинов у дома, на которые ориентируется наш бизнес, – отметил исполнительный директор «Территории Дальний Восток» торговой сети «Пятёрочка» Антон Безрядин.

Большая часть ассортимента в новой торговой точке будет состоять из продуктов местных поставщиков. Первые 20 магазинов хотят открыть во Владивостоке до конца марта-начала апреля 2023 года.

На встрече представителей X5 Group познакомили с товарами приморских производителей таких как «Доброфлот», Мясокомбинат Лесозаводский, Приморский бекон и других компаний.

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