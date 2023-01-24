Попытался откупиться: пьяный проступок может стоить приморскому депутату свободы

Сотрудник денег не взял, зато сразу же сообщил о случившемся в дежурную часть полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На депутата ЗАТО города Фокино завели уголовное дело за попытку дать взятку сотруднику ДПС. 25 тысячами он пытался откупиться от административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следствия, 21 января 2023 года депутат ехал в сторону Находки. Его остановил сотрудник ДПС, и оказалось, что водитель перед поездкой скорее всего выпил. Но чтобы «замять» неудобный факт, предприимчивый депутат положил в бардачок служебной машины 25 тысяч рублей. Так он решил откупиться от составления протокола направления на медицинское освидетельствование. Сотрудник денег не взял, зато сразу же сообщил о случившемся в дежурную часть полиции.

Теперь на мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки».

Сейчас следователи разбираются в произошедшем, решается вопрос о том, какие меры пресечения получит чиновник.

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