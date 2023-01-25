Уголь взят в осаду

Корреспондент побывал на 14-ом причале. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Владивосток сковали рекорды минусовой температуры – подмерзла даже незамерзающая бухта Золотой Рог. Вдруг на льдинах образовалось нечто черное, жители Эгершельда, что сидели дома в холода, немедля «подсняли» странный след и начали выдвигать гипотезы. Говорили разное: угольная пыль, след масла, топлива… «Комсомолка» решила проверить, причастен ли к ситуации Владивостокский морской торговый порт – крупнейшее предприятие района.

В вестибюле ВМТП встретили с улыбкой, но в касках – безопасность и пропускной режим. Протянули защитный шлем и отвезли на 14-й причал. Экраны высотою в почти 11 метров, прямо скажем, моментально приковали внимание. Подобными сооружениями уголь и взяли в осаду сразу с трех сторон.

Сотрудники ВМТП. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

– Здесь установлена система защиты. В зимний период преобладают северные ветра, о чем мы подумали заранее. Этот экран (здесь указали на одну из «стен», расположенную прямо у начала акватории) функционирует как дополнительный, который не дает углю распространиться дальше в море или в город. Это съемная конструкция – в теплый период времени (из–за южных ветров) смысла в ней не будет, – рассказала Рябоконь Елена, начальник отдела промышленной экологии.

Полтора года назад здесь установили инновационную систему защиты. Это система трубопроводов с запорной арматурой и 72 форсунки с дальностью подачи воды 17-20 метров. Подобная «артиллерия» позволяет орошать угольный склад летом, а зимой используются специальные водяные пушки со снегогенерацией. Работу одной из них нам продемонстрировали на практике: снежный покров равномерно покрывает территорию склада.

– При погрузке на судно мы используем специальные пологи, которые предотвращают попадание просыпей в акваторию. Еще одна мера – регулярная уборка территории. Есть промышленные пылесосы, в труднодоступных местах используем ручной труд. Самое главное – контроль. Во-первых, это регулярное измерение датчиками состояния воздуха и воды, во-вторых, это взятие проб с привлечением аккредитованных лабораторий, – уточнила Елена Рябоконь.

Белоснежно-голубое море. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

В общем, если на причале ищете «громкое дело» – делать вам здесь нечего. Работа кипит даже в лютый мороз, при этом море белоснежно–голубое, а пирсы чистые.

Водяные пушки. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

– Можно задать любой временной период и посмотреть данные. Вот размер частиц, а вот полоса допустимой нормы, за которую мы не выходим, – показала на графиках глава отдела промышленной экологии.

С защитой понятно – что же все-таки с пятном? Пока эксперты не готовы точно установить происхождение следа. Виновниками могут оказаться мимо проходящие суда или другие порты в акватории. Экологи не отрицают, что это может быть даже слой дорожной пыли – ведь во Владивостоке крайне специфическая роза ветров. Разбираться в том, кто виноват, будет Приморская транспортная прокуратура.

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