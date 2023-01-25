Все под застройку: девелоперам Приморья вновь урежут затраты

Строителям, дающим в рассрочку, сулят налоговые послабления. Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутаты ЗС ПК намерены продолжить стимулировать строительство арендного жилья в крае. На очередном заседании регионального парламента в двух чтениях приняли законопроект, предусматривающий льготы для инвесторов-концессионеров, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Предлагаем снизить общую площадь жилого имущества с 2300 до 1400 квадратных метров для получения налоговой льготы. Порядка 40 однокомнатных квартир (в 35 «квадратов»). Это увеличит объем жилья. Регионам совместно с ДОМ.РФ президент страны Владимир Путин поручил создать эти дополнительные условия, – заявил Николай Стецко, зампредседателя правительства Приморья.

Порог общей площади квартир, входящих в состав многоквартирных домов и предназначенных для сдачи в аренду физическим лицам, снижен с 2400 квадратных метров до 1400. Это, сочли в комитете по налоговой политике и финансами ЗС ПК, тоже должно развивать социальную инфраструктуру.

Ставка, заверил Стецко, экономически обоснована. Концессия с подрядчиком подразумевает, что край может получить значимый для него объект сейчас, а платить потом. Налог идет в региональный бюджет. Отметим, дефицит региональной казны сохраняется. Судьбу законопроекта решит третье чтение.

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