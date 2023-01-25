В Приморье скончался ветеран УФСБ, более 30 лет прослуживший в КГБ и МВД СССР

Ветеран скончался в возрасте 86-ти лет. Фото: УФСБ по Приморскому краю.

На 86-м году жизни в Приморье скончался ветеран и почетный сотрудник органов безопасности Адольф Перепечкин. Об этом в своих социальных сетях рассказал председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик.

По словам председателя, Адольф Прокопьевич служил более 30 лет на руководящих и оперативных должностях в органах КГБ и МВД СССР. Как отметил Александар Ролик, ветеран был требовательным к себе и доброжелателен к своим подчиненным, а работе он посвятил большую часть своей жизни.

– Я несколько лет служил под его началом и всегда с глубоким уважением отмечал его высокий профессионализм, надежность, принципиальность и верность долгу. Обеспечивая безопасность страны и борясь с преступностью, он дал путевку в жизнь многим сотрудникам органов безопасности и правопорядка. Приношу искренние соболезнования родным и близким Адольфа Перепечкина. Он навсегда останется в наших сердцах.

Церемония прощания пройдет 27 января в 11:00 во Владивостокском доме офицеров Тихоокеанского флота на Светланской, 48.

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