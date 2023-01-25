Приморский край. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

На очередном заседании ЗС ПК решилась судьба трех муниципалитетов края. Речь, конечно, о долгоиграющей реформе, связанной с преобразованием статуса районов в округа. Это коснется трех муниципалитетов: Черниговского, Партизанского, Шкотовского, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Изменения потребуют и несколько иное формирование ветви законодательной власти. Как стало известно редакции, выборы депутатов в думы Партизанского и Черниговского округов планируется провести уже в мае. Информации по Шкотовскому району во время заседания озвучено не было. Напомним, такой переход снижает затраты на проведение местных выборов, упрощает вертикаль власти. Как правило, муниципальный округ объединяет несколько населенных пунктов.

За 2022 год, писала «Комсомольская правда», преобразовали не менее трех муниципалитетов, а в сумме с момента начала этой инициативы появилось 13 округов.

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