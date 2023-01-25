Бесплатные уроки по финансовой грамотности проведут для школьников из Приморья

Ученики узнают об истории денег, страховании и налогах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье началась сессия онлайн-уроков Банка России для школьников 8-11 классов, а также для студентов техникумов и колледжей. До 21 апреля подключиться к занятиям можно всем учебным классом или самостоятельно.

Как рассказали в пресс-службе Банка России, школьники и студенты узнают об истории денег, их грамотном использовании, страховании, налогах, будущей пенсии, как распознать кибермошенников и защитить свои права.

По словам начальника отдела финансовой грамотности Дальневосточного ГУ Банка России Александры Агвердиевой, онлайн-уроки хорошо впишутся в учебный процесс, в прошлом году к ним присоединилось более 200 школ Приморья.

По времени занятия продлятся 45 минут, проходят они по будням с 10:00 по приморскому времени. Уточнить расписание, а также подключиться к урокам можно на сайте проекта.

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