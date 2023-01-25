На Сахалине произошло два землетрясения магнитудой 3,5

Очаг находился на глубине 113 километров. Фото: Сахалинский филиал геофизической службы РАН.

На Сахалине 25 января, в среду, произошло землетрясение магнитудой 3,5. Сейсмическая угроза, по данным Сахалинского филиала геофизической службы РАН, произошла в 14:37.

Подземные толчки отмечены недалеко от села Рощино, а точнее – всего в 18 километрах. По силе тряска равна 3,5 магнитуды. Очаг находился на глубине 6 километров. Тряску могли также ощутить жители села Онор в Смирныхановском районе.

Это не единственное землетрясение, произошедшее в этот день. В 15:13 также зафиксированы подземные толчки с магнитудой 3,5. Очаг находился на глубине 113 километров.

Напомним, что землетрясения для Сахалина – вещь привычная. Ранее наши коллеги, «Комсомольская правда – Сахалин» уже писали про случай, когда там сейсмическую активность наблюдали ученые. Тогда на территории островов зарегистрировали четыре землетрясения.

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