В Приморье расширили границы ТОР «Михайловский» для завода по производству картона

В границы ТОР вошли территории Арсеньевского городского округа.

В Приморье планируют построить завод по производству тарного картона и бугорчатой тары из вторичного сырья. Для этого были расширены границы территории опережающего развития «Михайловский», постановление об этом подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Как поделились в приморском министерстве экономического развития, в границы ТОР «Михайловский» вошли дополнительные территории Арсеньевского городского округа. Участки земли будут использовать для запуска новых инвестиционных проектов, одним из которых станет завод по производству тарного картона и бугорчатой тары.

В строительство предприятия инвестор планирует вложить около 1,3 миллиарда рублей и создать 137 новых рабочих мест. По проекту в год завод будет выпускать до 48 тысяч тонн картона и около 30 миллионов единиц тары.

– Мы комплексно подходим к развитию Арсеньевского городского округа. В августе прошлого года был утвержден план социально-экономического развития территории. В нем предусмотрено создание инфраструктуры, проработаны перспективные направления развития экономики. Создание нового производства полностью отвечает принципам развития, принятым в Арсеньевском городском округе, – отметил министр экономического развития Андрей Блохин.

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