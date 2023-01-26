«Кто потерял?»: раскуроченный джип привлек внимание автомобилистов в Приморье

Брошенный джип. Фото: @nakhodkavirtuall.

Бдительные автомобилисты из Приморья ищут владельца джипа, который буквально «лежит» посреди трассы. Судя по всему, машина мешает другим участникам движения. Да и в целом – картина настораживает. Подробнее в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Информация о «потеряшке» появилась в одном из популярных пабликов города Находка. Надпись под фото вопрошает: «Кто паджерика потерял?».

Выломанный замок зажигания. Фото: @nakhodkavirtuall.

Между тем, сам автомобиль лежит прямо посреди подъема к кооперативным гаражам. Очевидцы сообщают, что в салоне авто вырван замок зажигания. Местные предполагают, что автомобиль явно числится в угоне. Есть и другая версия: владелец устроил ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

– Проспится – заберет, – комментируют под постом.

Сколько времени джип вот так «валяется» на трассе – неизвестно. Не исключено, что после этой публикации в социальных сетях историей заинтересуются правоохранительные органы.

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