Русые волосы, ушел в камуфляже: приморца Дмитрия Совкова семья ждет дома больше полугода

Дмитрий Совков. Фото: Telegram-канал ПРОО «Примпоиск»

39-летнего Дмитрия Совкова семья, проживающая в ЗАТО Фокино, ждет больше полугода. Бесчисленные поиски, слезы – родные не собираются прекращать верить. Работы продолжает отряд волонтерского движения «Примпоиск», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Любой может случайно оказаться тем, кто поможет найти Дмитрия и вернуть домой. 2 июля 2021 года он ушел и до сих пор никто не знает, где он пропадает. Мужчина вышел в камуфляжном костюме из дома – его мотивы так и остались неизвестными. Может, он собирался на работу, а может, готовился к какой-то поездке. Нос Дмитрия искривлен (будто после перенесенного удара).

Был в черных кроссовках, фиолетовой футболке. Впрочем, вряд ли эти данные помогут – ведь прошло значительное количество времени. Однако всех, кто владеет информацией о местонахождении мужчины, «Примпоиск» просит рассказать об этом по телефонам: 8 (42339) 2-44-52, 2-45-53, 102 или 112 – полиция. 8 908 987 39 19, 8 924 239 02 64 – волонтеры.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

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