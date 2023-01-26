Люксовые ДТП с семью автомобилями поставили «колом» важный участок во Владивостоке

Информации о пострадавших и погибших не поступало. Фото: принтскрин видео.

Серьезные ДТП произошли днем 26 января на Некрасовском путепроводе во Владивостоке. Иномарки выстроились в ряд и перекрыли целую полосу движения. На месте работают сотрудники ГИБДД. Информации о пострадавших и погибших не поступало. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Три автомобиля столкнулись около 13:30 часов в районе остановки «Молодежной». Неподалеку от разбитых и массивных внедорожников врезались две легковушки. Вероятнее всего, они первые попали в ДТП, а последующие автомобили «выстроились в паровозик» во время торможения. А может быть, водители просто засмотрелись, так как знак аварийной остановки не был выставлен. Тем не менее покореженные авто заблокировали целую полосу движения по направлению к остановке «Некрасовской».

Следует отметить, что заторы наблюдаются также на противоположной стороне. Причиной этого стала еще одна авария из легковушек. Именно так сразу семь разбитых машин парализовали одну из главных дорог Владивостока. Освобождать проезжую часть прибыл эвакуатор, так как некоторые авто получили серьезные повреждения.

На месте работает эвакуатор. Фото: соцсети.

Еще одна авария произошла в районе магазина на Некрасовской, 76. Красная легковушка «влетела в бок» другой машины Информации о пострадавших не поступало. Скорее всего, водители отделались сильным стрессом и вмятинами на авто.

Авария на Некрасовской, 76. Фото: соцсети.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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