Рекордное количество заявок на техприсоединние принял приморский филиал ДРСК в 2022 году

Фото: АО «ДРСК»

В 2022 году в Приморские электрически сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) поступили 12 194 заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям. Рост количества заявок по сравнению с 2021 годом составил почти 48%, что стало абсолютным рекордом за всю оперативную деятельность приморского филиала ДРСК.

В прошлом году энергетики приморского филиала ДРСК подключили также максимальное число потребителей – 4 813 заявителя с присоединенной мощностью 225 803 кВт. Специалисты филиала обеспечили возможность подключения таких объектов, как: тяговая подстанция 110 кВ «Мыс Астафьева» в Находке; фермерский комплекс на территории ТОР «Михайловский»; угольный морской терминал «Порт Вера» в Шкотовском районе; свинокомплекс на 11 600 голов в Партизанском районе; мусоросортировочный комплекс с элементами брикетирования в селе Глазовка Лесозаводского района; объекты уличного освещения, базовые станции сотовой связи. Кроме этого, электроэнергией обеспечены жилые дома в поселке Трудовое СЗ «Солнечная долина Владивостока» и первого пускового комплекса ЖСК «Остров» на острове Русский; жилой массив «Восточный» в Арсеньеве; первая очередь микрорайона Пятый и микрорайон «Солнечный» в Большом Камне; жилые дома в поселке Подгороденка.

Энергетики подчеркивают, что подавляющее число заявок на техприсоединение поступает в филиал от жителей южных территорий Приморья. В этом отношении рекордсменом является Надеждинский район. В этом муниципалитете вот уже несколько лет подряд активно идет индивидуальное жилищное строительство и электрификация дачных обществ.

Стоит отметить, что значительный рост заявок на технологическое присоединение в этом году в первую очередь обусловлен внесением изменений в постановление правительства РФ от 09.10.2021 № 1711 в «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств…», дающее право владельцу дачного участка самостоятельно подавать заявку в сетевую организацию. Ранее это приходилось делать через садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество, и уже оно обращалось в сетевую организацию.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.