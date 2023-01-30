В Приморье ввели новую выплату для поддержки семей мобилизованных

В Приморском крае ввели новую меру для поддержки семей участников СВО. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

В Приморском крае ввели новую меру для поддержки семей участников СВО. Они смогут получить единовременную выплату, размер которой составит 20 тысяч рублей. Есть только один нюанс: деньги вычтут из средств регионального материнского капитала. Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.

Чтобы получить выплату, надо подать заявление в МФЦ. Сделать это надо до 30 ноября 2023 года.

В региональном министерстве труда и социальной политики уточнили, что предоставление выплаты за счет средств регионального материнского капитала утверждены постановлением правительства Приморского края.

Глава социального ведомства Светлана Красицкая рассказала подробнее про условия и порядок получения денег:

– В случае, если часть средств, оставшаяся в результате распоряжения региональным капиталом, составляет менее 20 тысяч рублей, денежная выплата будет равна размеру его остатка.

Министр также добавила, что деньги семья может потратить по своему желанию, но при этом должны понимать, что размер капитала уменьшится на выплаченную сумму.

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