Хитроумная ловушка пенсионера в Приморье убила его жену

Дело рассмотрит Чугуевский районный суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пытливый ум пожилого мужчины сыграл с ним в злую шутку. Приспособление, призванное отпугнуть диких животных, забрало жизнь супруги пенсионера. Теперь приморца из села Саратовка в Чугуевском районе обвиняют в непреднамеренном убийстве собственной жены. На мужчину завели уголовное дело, которое дальше рассмотрит суд. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе приморской прокуратуры, в сентябре 2022 года мужчина 73 лет придумал необычную ловушку, чтобы защитить свой дом от хищников. Во дворе он закрепил охотничье ружье ИЖК 16 калибра, присоединил к курку металлическую проволоку и натянул ее по периметру участка.

Пенсионер не позаботился о том, чтобы спрятать проволоку в надежное место. В итоге 71-летняя супруга задела ее, а дальше произошло страшное: ружье выстрелило в сторону женщины. От полученного ранения она скончалась в больнице.

На приморца завели уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ, максимальное наказание, которое ему грозит – лишение свободы на срок до двух лет. В пресс-службе ведомства корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» рассказали, что сейчас мужчина находится дома под подпиской о невыезде и ждет судебного рассмотрения дела.

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